SEITSE TUNDI: Putini kolmapäevane töövisiit Helsingisse möödus üllatusteta

Soome presidendi Sauli Niinistö kohtumised Venemaa presidendi Vladimir Putiniga on muutunud rutiinseks. Kolmapäeval kohtuti Helsingis juba 14. korda. Seekordse kohtumise tähtsust tõstis mõnevõrra asjaolu, et Soome on praegu Euroopa Liidus eesistujariik. Samas saab Venemaa presidendi kahetunnist hilinemist võtta kui koha kätte näitamist Euroopa Liidule. On ju Putin kogu oma käitumise ja poliitikaga selgelt näidanud, et ta näeks meelsasti Euroopa Liidu lagunemist.

Vladimir Putin rõhutas, et Venemaa ja Soome arendavad eri tasemetel vastastikku kasulikku koostööd. Ta tõi välja, et Vene kompaniidega arendab ärikontakte üle 7000 Soome ettevõtte. Putin tänas Soomet pragmaatilise suhtumise eest Nord Stream 2 rajamisse ning abi eest Venemaa delegatsiooni õiguste taastamisel Euroopa Nõukogus. Putini sõnul on ta kindel, et hoolimata USA vastuseisust ehitatakse Nord Stream 2 valmis. Ja siis otsustavad eurooplased juba ise, kas osta Venemaa gaasi või tunduvalt kallimat USA vedelgaasi.

Venemaa president kiitis ka turismivahetust: möödunud aastal käis Soomes 3,5 miljonit venemaalast ning ligi miljon soomlast külastas Venemaad. Putin avaldas lootust, et Venemaad väisavate soomlaste hulk kasvab märgatavalt pärast 1. oktoobrit, kui Euroopa Liidu kodanikele hakatakse väljastama tasuta elektroonilisi viisasid, mis lubavad külastada Peterburi ja Leningradi oblastit.

Putin kinnitas, et Venemaa on huvitatud täiemõõduliste suhete taastamisest Euroopa Liiduga ning loodab, et Euroopa Liidu uus juhtkond ilmutab positiivset meelsust vastastikku kasulike partnersuhete pidamiseks Venemaaga. rakendab meetmeid nende taastamiseks.

Putin: Euroopas on hullem kui Venemaal

YLE ajakirjaniku küsimusele, miks rikutakse Venemaal inimõigusi, vastas Putin, et Venemaa peab nendest kinni. Ta toonitas, et Moskvas toimunud protestiaktsioonides ei ole midagi unikaalset ning taolisi väljaastumisi toimub nii maailmas tervikuna kui ka Euroopas. Putin rõhutas, et paljudes Euroopa pealinnades on olnud palju suuremaid suuremaid demonstratsioone, seal hulgas poliitiliste loosungite all ning nendes on hukkunud oluline hulk inimesi ning saanud haavata tuhandeid meelavaldajaid ja tuhanded korrakaitsjad.