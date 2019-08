Donald Trump: „Pidin Hiinaga kaubandussõda alustama, sest ma olen väljavalitu.“

Valge Maja ees toimunud pressikonverentsil selgitas Trump, miks ta Hiinaga kaubandussõda alustas: „Hiina on meid juba palju aastaid petnud. President Clinton, Bush, Obama ja paljud teised oleksid pidanud enne mind sellega tegelema. Keegi peab seda tegema, seega astun ise Hiinale vastu. Ma olen väljavalitu!“. Trump tõdes, et tema elu oleks palju lihtsam, kui ta laseks Aasia suurriigil Ameerika Ühendriike „koorida“, ent ta ei saanud seda lubada. Tema sõnul USA teiste riikide jaoks hoiupõrsas, keda üritatakse ära kasutada – Hiina on nende najal teeninud 500 miljardit dollarit ning Euroopa Liit 200 miljardit.

Presidendi sõnul on USA Aasia suurriigi vastu kaubandussõda võitmas. „Hiina on kaotanud väga lühikese aja jooksul 2,5 miljonit töökohta. Nad tahavad kokkulepet sõlmida, ent see peab olema USA jaoks hea lepe. Tõenäoliselt me teeme seda,“ kinnitas Trump ajakirjanikele. „Inimesed valisid mind siia kohale, et ma teeksin head tööd – mida ma ka teen. Mitte keegi pole suutnud töötada nii, nagu mina,“ kiitis end Trump. Ta ei jätnud pilkamata ka oma rivaali järgmistel presidendivalimistel – Joe Bidenit, keda Trump nimetas „Uniseks Joe-ks“, kes imetleb Hiinat ning kellel pole aimugi, kuidas nendega käituda.