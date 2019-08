VIDEO | Valitsuse praegune põhiteema on teise pensionisamba reformimine

Peaminister selgitas, et praegu on valitsuses arutlusel teise pensionisamba reform.

„Reform toob kaasa rohkem vabadust. Inimesed saava jääda sinna aga samas on neil võimalus lõpetada sinna maksmine ja kogutud raha välja võtta. Leppisime kokku ka selle, et teatud aja jooksul on pärast lahkumist võimalik on võimalik teise sambaga taas liituda. See vahemik võiks olla seal kuskil kümme aastat. Sellest me hakkame veel täna rääkima,“ sõnas Ratas.

Rahandusminister Helme nõustus, et pensionisamba reformimine on praegu kõige kaalukam teema. „Oleme sellega ära teinud väga suure töö. Usinasti tööd on teinud ka rahandusministeeriumi ja sotsiaalministeeriumi ametnikud. See reform on tegelikult kogu pensionisüsteemi muutmine, selle mõju majandusele on arvestatav. Seal on hulk tegureid, näitekst IT-lahendused, mis vajavad oma ettevalmistusaega. Soovime selle eelnõuga oktoobris riigikogus alustada ja see võiks aastavahetuseks jõustuda. Ametkonnad saavad siis pool aastat ettevalmistusaega ja alates juulist võiks inimestel tekkida võimalus hakata avaldusi sisse andma. Oleme teinud selle nii, et see haakuks riigieelarve protsessiga.“