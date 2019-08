TOHOH: Saksa linnavalitsus maksab miljon eurot inimesele, kes tõestab, et nende linna pole olemas  

Bielefeldi linnaametnikud teatasid kolmapäeval, et on nõus maksma miljon eurot inimesele, kes suudab esitada kindla tõendi nende linna mitteeksisteerimisest. Linnavalitsuse sõnul ei seata loovusele piire, ent auhinnaraha saamiseks peab isik avaldama ümberlükkamatu tõestusmaterjali.

Teooria, et Bielefeldi ei eksisteeri hakkas levima juba 1994. aastal, kui arvutispetsialist Achim Held selle pilkava väite internetti postitas. Mees soovis veebis levivatele vandenõuteooriatele hoogu juurde anda. Nali on aga riigis märkimisväärselt kuulsaks saanud. Isegi Saksamaa kantsler Angela Merkel on naljatledes Bielefeldi olemasolu kahtluse alla seadnud.