VIDEO | UURIJAD: Titanicu vrakk hävib kiiresti 

Nad leidsid, et võrreldes 14 aasta taguse ajaga, mil tehti eelmine ulatuslikum sukeldumisekspeditsioon, on Titanicu vrakk kiiresti lagunenud. Lagunemine on silmnähtav eelkõige laeva paremas pardas, kus asusid ohvitseride kajutid ning osa seal varem olnud detailidest on kadunud. Võimalik, et vrakk laguneb juba lähiajal täielikult koost.