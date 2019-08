Kommentaar Vilja Kiisler | Ühed kusevad ja teised pesevad ja nii need päevad läevad* Vilja Kiisler, kolumnist , täna, 10:35 Jaga: M

Foto: LIIS TREIMANN

Tänaseks on selge, et valitsus püsib nagu raudpolt. Ühed kusevad ja teised pesevad ja nii need päevad läevad. Jüri Ratas ei viitsi küll enam eriti küüridagi, sest haisuga harjub ju pikapeale ära, ja kõik kollid on niikuinii juba ammugi kapist väljas.