Lääneranna vallavolikogus arutatakse Lihula samba küsimust 

MTÜ Eesti Leegioni Sõprade Klubi juhatuse liige Hardi Rajas ütles, et Saksa sõjaväes sõdinud eestlased aitasid kinni hoida pealetungivat punaväge ja säästsid sellega paljude tagalas olnud eestlaste elu. Ta leiab, et neid mehi ei või mälestamata jätta põhjusel, et see võib tõmmata rahvusvahelist kriitikat.