VIDEO JA GALERII | Mart Helme ja Elmar Vaher: jätkame töiselt ja eesmärgipõhiselt

„Politseiameti jaoks on töörahu väga oluline. Meie töö eeldab seda, et meil on julgust teha otsuseid, planeerida oma edasisi tegevusi ja politseiameti juhi jaoks on eelarve üks tööinstrument. Siseminister on küsinud ja meie oleme andnud oma sisendi, milliseid kärpekohti me näeme. Täna arutasime kuidas edasi minna. Usaldus on väga oluline. Meil on laual väga olulised teemad nii et jätkame töiselt ja eesmärgipõhiselt,“ komenteeris Vaher.

Helme märkis, et nad ei saaks koos edasi töötada kui ei oleks vastastikust usaldust. „Rääkisime asjad selgeks ja väga avameelselt. Selle jutuajamise üheks tulemuseks on see, et me homme viime ellu ka juba varem planeeritud piiri-inspektsiooni reisi ja käime läbi praktiliselt terve idapiiri.“

Vaher märkis, et omavaheline suhtlus on kõige alus. „Mul on olnud võimalus töötada kokku viie siseministriga ja igaühel on oma käekiri. Nagu Mart Helme ütles, siis usaldus saab alguse sellest, kui me omavael rohkem räägime ja suhtleme. Täna saime kokku, saime jutud räägitud ja loodan, et see jätkub.“

Helme sõnul on haavad paranenud ja isegi plaastrid maha võetud. Vabandanud ta Vaheri ees ei ole. „Meil ei ole mingeid süüdistusi enam omavahel ja kui ei ole süüdistusi, siis ei ole ka millegi eest vabandada.“

Helme rahustas ka eelarve teemal. „Kui me kevadel saime rahandusministeeriumilt laekumise ja eelarve numbrid, siis tundus pilt masendav. Suvega on pilt muutunud paremaks. Etteruttavalt rääkida seda, et kärbime seda, teist ja kolmandat...me räägime kärpe ettepanekutest. Kärped on palju ulatuslikumad kui siseministeerium ja politsei- ja piirivalveamet üksi. Praegu meediakära sees on jäänud mulje nagu oleks politseiamet ainus, mis peab riigieelarvet päästma. Olukord on tunduvalt avaram ja valitsusele rohkem manööverdamisruumi jättev.“