OTSEVIDEO JA GALERII | Siseminister Mart Helme ja politseijuht Elmar Vaher kohtusid

Siseminister Mart Helme teatas 14.augustil meediale, et PPA peadirektor Elmar Vaheri suhtes on algatatud distsiplinaarmenetlus, sest ta olevat kaotanud usalduse.

Päev hiljem kohtus puhkusel olnud siseministri asendaja rahandusminister Martin Helme Elmar Vaheriga. Kohtumisel andis Helme Vaherile kaks dokumenti – eelnevalt täidetud lahkumisavalduse, kuhu ootas Vaheri allkirja, ning siseministri käskkirja, millel oli kantsler Lauri Lugna digiallkiri. Lugna väidab aga, et tema pole seda allkirja andnud, ent tema sõnul pole tegemist ka võltsinguga, kuna see oli dokumendi projekt.

Reede õhtul kohtus peaminister Jüri Ratas nii Mart kui Martin Helmeg viimase suvekodus. "Praeguseks on kindel, et siseministeerium ei ole algatanud ega plaani enam ka alustada PPA juhi Elmar Vaheri osas distsiplinaarjuurdlust. Samuti tõdesid nii siseminister kui rahandusminister, et on tarvis kõigi osapoolte pingutusi taastamaks töörahu PPAs ning normaalne töösuhe ministri ja ameti juhi vahel. Teen kõik endast oleneva, et sellele kaasa aidata," teatas peaminister sotsiaalmeedias.