HULL TULELÕÕM: Amazonase tulekahjusid näeb isegi kosmosest 

Brasiilia Rahvuslik Kosmoseuuringute Instituut teatas, et võrreldes eelmisel aastal lõõmanud metsatulekahjudega möllavad praegused põlengud tervelt 84 protsendi võrra suuremal maa-alal. Kosmoseuurijate andmed tulid avalikuks vaid mõni nädal pärast seda, kui president Bolsonaro Instituudi direktori vallandas.

Amazonase vihmamets on meie maailma üks olulisimaid paiku, elutähtis globaalse kliimakriisiga võitlemisel. See on koduks enam kui kolmele miljonile looma- ja taimeliigile, lisaks umbes miljonile Amazonase põlisrahvaste elanikule.