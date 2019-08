Maailm Meeleavaldusel osalenud Vene abielupaar võib lastest ilma jääda Toimetas Greete Kõrvits , täna, 20:42 Jaga: M

Olga ja Dmitri Prozakov kavatsevad vanemlike õiguste eest kohtus võidelda. Foto: AP/Scanpix

Olga ja Dmitri Prozakov kardavad, et valitsus võib neilt lapsed ära võtta, kuna vanemad osalesid Putini-vastasel miitingul. Paar on veendunud, et suudavad tõestada, et nad on head vanemad, kuid pelgavad, et neid ja nende lapsi võidakse karistada. Prokurörid juba otsivad ka teisi lastega meelt avaldamas käinud vanemaid.