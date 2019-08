Reformierakond tahab Ratase usaldushääletuse teha tuleval esmaspäeval  

"Selles tekstis seisavad need etteheited, mis meil Jüri Ratasele on. Eelkõige see, et Jüri Ratas ei ole peaministrina suutnud tagada Eesti väärikat valitsemist. Kui tööl on ebakompetentsed ministrid, kes ei soovi oma tööd teha, kes ületavad oma võimu piire, kes ei pea õigusriiki mitte millekski. Samuti see, et headel aegadel on tegelikult ära kulutatud tuleviku arvelt ja seda on plaanis ka edaspidi teha," avas Kallas pisut umbusaldusavalduse sisu.