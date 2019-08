Mart Normet: kõige hullem reostus on väikeprügi, igal aastal visatakse loodusesse neli ja pool triljonit suitsukoni! 

"Väikeprügi on üks asi, mille peale meil on kõigil tekkinud prügipimedus, kasvõi siin samas linnas. Kui maailmas suitsetatakse kuus triljonit sigaretti aastat, siis umbes neli ja pool triljonit koni lendab maha loodusesse ja ei jõua prügikasti. See reostus on palju vihasem kui kaks külmkappi kuskil metsas, sest need jäävadki kuhugi, jõuavad kuhugi. Varem või hiljem ilmselt merre, sest isegi, kui koni visatakse kanalisatsiooniluuki, läheb see ju sealt kuhugi edasi,” rääkis Normet, et sellistele harjumustele tuleks tähelepanu pöörata.

Lisaks konidele on suureks probleemiks tänapäeval muidugi ka plastik. Normeti sõnul on plastiku puhul vähemalt see hea, et seda saab ümber töödelda. "See ongi asja mõte, ringmajandus. Kui sa oled juba pannud ressurssi ja energiat millegi alla, siis mis sa sellest ära viskad, tee sellest uus toode," arutles Normet ja kiitis disainer Reet Ausi, kes oma töös taaskasutusele mõtleb.

Normet suhtub looduse- ja keskkonnateemadesse väga kirglikult ning saatejuhi sõnul olevat ta isegi enne eetrit naljatelnud, et temast saab tulevikus keskkonnaminister. Praegu Normet aga poliitikase minemise peale veel ei mõtle.