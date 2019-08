Juhtkiri | Ministrite sõnad ja teod käigu kokku 

Kuid küsida tasub ka EKRE käest, miks nad on üleöö PPA kärpimistega nõus, kui neil on varem olnud varrukast raputada politseinike palgatõusuks raha saamise ideid. Nii on Mart Helme leidnud, et ERRi uue maja ehitus maksaks 60 miljonit eurot, kuid vana maja remont vaid seitse miljonit. Kuigi vaheraha soovis ta kasutada päästjate ja politseinike palgatõusuks, on võimuliit ometi otsustanud just uue maja kasuks. Veel suurejoonelisem oli Mart Helmel plaan PPA palkade tõstmiseks, kui ta tõi näiteks, et Eesti elektrisüsteemi Venemaa võrkudest lahtiühendamiseks kuluks 550 miljonit, kuid PPA kulud nelja aasta palgatõusudeks oleks 300 miljonit. Kui Helme teatas, et EKRE valik on selle dilemma puhul selge, siis mis on sellest plaanist saanud? Ning kui „kellade ja viledega“ kavandatud idapiiri ehituskulude maa peale tagasi toomisega säästaks riik kümneid või sadu miljoneid, siis sellegi arvelt saaks ju lubada PPAle priske palgatõusu?