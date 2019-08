ÕL VIDEO | OHTLIK TEE: Paldiski elanikud pääsevad mere äärde ainult üle raudtee ukerdades 

Paldiski raudteejaama ja mere vahelisele alale on kehtestatud planeering täiendava sadamakai rajamiseks. Maa omanikuks on Paldiski Sadamate AS. Lääne-Harju valla abivallavanema Erki Rubeni sõnul on teoreetiliselt võimalik, et koos kaiga projekteeritakse ka avalik ligipääs linnaelanikele.

Samas tõdes Paldiski Sadamate nõunik Jaanus Ilumets, et raudtee kõrval asub linna reovee puhastusjaam. "See koht ei ole kõige tervislikum vette minemiseks ja siin viibimiseks," leiab ta.

Paldiski elanikud koguvad toetusallkirju, et mereäärne ala jääks kõigile avatuks. Elanikud on algatanud petitsiooni, et sadamakai kavandamisel projekteeritaks ka rannapromenaad, kuhu pääseb üle raudtee kas tunneli või silla kaudu. "Tegelikult tuleb vaadata seda, et kogu linna ulatuses on rand juba kinni. Seal on linna lõpp, kus saab mere äärde," ütles petitsiooni algataja Urve Purga.