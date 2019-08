Levinud müüt: viltu vajunud hoone tõstmine on kallis ja aeganõudev? 

Tegelikkus:

Uretek Baltic kasutab nii oma insenere kui ka Soomes oleva peakorteri insenermeeskonna tuge. „Arvutame ise üle ja saadame Soome, kus lahendus ka üle kontrollitakse, et mingeid ebakõlasid ei oleks. Juhuse hooleks ei jäta me midagi,” kirjeldab Reiner-Latõšev tööprotsessi.

Pinnaseuuringute tegemiseks kasutatakse CPT testi. See on lööktest, millega tuvastatakse, millisel sügavusel ja millise hõõrdumisega pinnas on. „See ütleb meile, kus on tühimikud, pehmem pinnas ja kandev tugi,” ütleb ta. Juhul kui tegu on suurema objektiga, siis tellitakse geoloogiline uuring.

Nii loodud insenerlahenduse järgi kasutatakse geopolümeervaike, mille eluiga on üle 150 aasta. Esimesed objektid, mis selle tehnoloogiaga kindlustati, pärinevad 40 aasta tagant.

„Ohtlik on hoopis see, kui hoone vajumisele tähelepanu ei pöörata. See mõjutab kasvõi maja elanike või töötajate ohutust: kui riiul on nurga all, võib sealt kaupa alla kukkuda. Kui betoonplaadid on eri kõrgustel, siis peab tõstuk peatuma ja vaikselt üle sõitma, muidu võib kaup maha kukkuda, tõstukit lõhkuda või töötajaid ohustada.”

URETEK annab garantii

Standardtingimustes annab URETEK tehtud töödele 2-aastase garantii ning pinnasesse süstiva materjali enda garantii on 10 aastat. Samas näitab kogemus, et 40 aasta eest stabiliseeritud objektid püsivad kindlalt tänaseni. „Laborikatsena on korraldatud ka nn kiirendatud kunstlik vanandamise eksperiment, kust ilmnes, et materjal peab vastu vähemalt 150 aastat,“ toob Reiner-Latõšev välja.