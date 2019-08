Leedu president Gitanas Nausėda Eesti riigipea eeskujul Putiniga ei kohtuks

Nausėda sõnul oli Kaljulaid talle selgitanud, et Euroopa - Venemaa suhete üle peavad otsuseid langetama mitte ainult Euroopa Liidu mõjukamad riigid, vaid ka Euroopa Liitu kuuluvad Balti riigid.

"Kui teised saavad rääkida, siis võime rääkida ka meie, oli tema loogika. Ma austan selle otsuse motiive, kuid see ei tähenda tingimata, et me käitume samamoodi, " ütles Nausėda Leedu ajakirjanikele pärast visiiti Eestisse.