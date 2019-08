KROONILINE HILINEJA: Vladimir Putin jäi kohtumisele Sauli Niinistöga Helsingis kaks tundi hiljaks

Kõnelustelaua ääres. Foto: Reuters/Scanpix

Seekordse kohtumise tähtsust tõstab mõnevõrra asjaolu, et Soome on praegu Euroopa Liidus eesistujariik. Samas saab Venemaa presidendi kahetunnist hilinemist võtta kui koha kätte näitamist Euroopa Liidule. On ju Putin oma käitumise ja poliitikaga selgelt näidanud, et ta näeks meelsasti Euroopa Liidu lagunemist.