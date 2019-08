KROONILINE HILINEJA: Venemaa president jäi kohtumisele Sauli Niinistöga Helsingis kaks tundi hiljaks

Soome presidendi Sauli Niinistö kõnelused Vladimir Putiniga toimuvad Helsingis presidendilossis. Selle ees lehvivad Soome, Euroopa Liidu ja Venemaa lipud. Soome ja Venemaa kahepoolsete suhete kõrval on kavas arutada ka piirkondlikke ja rahvusvahelisi küsimusi.

PUTINIT OODATES: Venemaa presidendi töövisiidi puhul on Helsingis liikvel suured politseijõud. Foto: Vida Press

Kell 16.15 pidi algse plaani järgi algama kahe riigipea ühine pressikonverents. Kuna Putini tulek Soome hilines, siis algab ka pressikonverents hiljem, Pressikonverentsi järel sõidavad Niinistö ja Putin laevaga Kultaranta VIII Suomenlinna kindlusesse lõunasöögile. Tegemist on Soome presidendi 19,3 meetri pikkuse esinduslaevaga, mis võeti kasutusele 2008. aastal, kui president oli Tarja Halonen. Laev maksis 1,9 miljonit eurot.

Putin on tuntud kroonilise hilinejana. Nii jäi ta tänavu 4. juulil Vatikani paavst Franciscuse juurde tund aega hiljaks.

Hilinemistest on saanud Putini omalaadne visiitkaart ja vaevalt ka edaspidi midagi muutub. Moskva ajakirjanikud viskavad juba nalja, et tõenäoliselt hilineb Putin ka oma matustele.

Ajalehe The Independent andmetel on maailma liidritest kõige kauem – 4 tundi ja 15 minutit – pidanud Putinit ootama 2014. aasta oktoobris Milanos Saksamaa liidukantsler Angela Merkel. Järgnevad kunagine Ukraina president Viktor Janukovõtš ja endine peaminister Julia Tõmošenko. Neist esimesel tuli Putinit 2012. aasta juulis Jaltas oodata neli tundi ja teisel 2009. aasta novembris samuti Jaltas kolm tundi.

Miks Putin ikkagi nõnda käitub? Ühed seletavad tema hilinemisi psühholoogiliste mängudega. Teised räägivad, et Putin sunnib teisi liidreid end ootama oma tähtsuse suurendamiseks. Kolmandad, kes suhtuvad Venemaa presidenti sümpaatiaga, ütlevad, et Putin hilineb kohtumistele maailma liidritega seepärast, et kontrollib enne kohtumist kõik võimalikud faktid mitu korda üle.