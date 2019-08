KROONILINE HILINEJA: Putin jäi kohtumisele Niinistöga Helsingis kaks tundi hiljaks

YLE ajakirjaniku küsimusele, miks rikutakse Venemaal inimõigusi, vastas Putin, et Venemaa peab nendest kinni. Ta toonitas, et Moskvas toimuvad meeleavaldused on seotud valimiseelse situatsiooniga. Mõned kandidaadid rikkusid valimiskorda esitades toetajate võltsitud allkirju ning neid ei lubatud just seetõttu valimistele. Putin rõhutas, et mujal Euroopa riikides on palju suuremaid demonstratsioone, seal hulgas poliitilisi, kus tagajärjed on märksa rängemad. Tuhanded on saanud vigastada ja mitmed on koguni hukkunud.