Oudekki Loone | Toetan vasakpoolset klassivõitlust  

Olen riigikogu liige alates 29. aprillist 2019, nagu te ka ise tähele olete pannud, 820 nõmme- ja mustamäelase tahtel. Ma toetan koalitsiooni, mida minu erakond juhib, väga lihtsal põhjusel: see on kõige vasakpoolsem, mis antud parlamendist tulla saab.

Enne kui vaidlema hakkate: vasak- ja parempoolsus on poliitikas jätkuvalt olemas, tähtsamad kui kunagi varem. Parempoolsed seisavad suurkapitali huvide eest, nende eest, kes on ise ülemused ning vasakpoolsed vastupidi: nende eest, kellel on ülemused ning kes peavad äraelamiseks töötama.

Praeguse koalitsiooni valitsemisprogrammis sisaldub muu hulgas põhiseaduslikule streigiõigusele reaalse sisu andmine, pensionite tõstmine, tööinimesevaenuliku teise pensionisamba kaotamine, 'halli passi süsteemi' sündinud laste kodakondsuse saamise lihtsustamine, venekeelse hariduse säilitamine. Kõik need sammud on „teise Eesti“ huvides ning näitavad keskmist näppu kõigile, kes arvavad, et ühiskond peab nende vajaduste ja soovide ümber keerlema, kellel on raha ja kes olid juhuslikult üheksakümnendatel õiges kohas.

Kinnituseks tasub vaid vaadata, kui suurde paanikasse satuvad reformierakondlased, kui neile meelde tuletada, et tänane pensionisüsteem on üles ehitatud ebaõiglusele: tänaste pensionite maksmiseks määratud rahast antakse tükk lihtsalt erasektoris toimetavate fondihalduritele keerutamiseks.

Või pangem tähele, et kogu oma magusa jutu „Jüri, tule üle, saad kõhu täis ja jõuluks koju“ kiuste pole Kaja Kallas suutnud pakkuda ühtegi nägemust, kuidas venekeelne haridus Eestis säilida saaks või kuidas ka suurkapital oma tuludelt riigi ülalpidamiseks maksu peaks maksma.

Reformierakond on lihtsalt ülemuste poolel ning loodab, et „viisaka jutu“ ja aadlipreilide õppeasutuse „hea maine“ klaaspärlite eest on Keskerakond nõus oma valijatele lubatud õigluse prügikasti viskama. Ei ole.