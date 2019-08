8aastane tüdruk rääkis, et kasuisa vägistas teda. Kohus seda ei uskunud 

Kohus jõuab seisukohale, et „objektiivsed tõendid vägistamise kohta puuduvad“ kuna punetus suguelundite piirkonnas võib tekkida mistahes ärrituse mõjul ning lisaks tegi kohus etteheiteid lapse eelmisele kasuisale, kes tüdruku arsti juurde ja politseisse viis: „Asjaolu, et endine kasuisa, kuuldes kannatanult, et Sokolov on teda seksuaalselt väärkohelnud, jättis lapse Sokolovi hoolde, viitab ka tema äärmisele ükskõiksusele lapse heaolu suhtes või sellele, et tegelikult kuritegu aset ei leidnudki.“