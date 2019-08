Martin Helme: president ei tea oma rolli parlamentaarses riigis 

Helme rääkis ERRi uudisportaalis Toomas Sildamile, et tema arvates on Eestis käima pandud arulage hüsteeritsemine, nagu ta oleks midagi ebaseaduslikku teinud, samas Helme tunnistas, et peaminister Jüri Ratas oli temaga õigustatult pahane, et ta oma käitumist eelnevalt koalitsioonikaaslastega ei kooskõlastanud.

„Hoopis Kersti Kaljulaid ise on korduvalt näidanud, et ta ei sobi ametisse. Ta on positsioneerinud end kui opositsioonijuht, kes resideerub Kadriorus,“ märkis Helme ja lisas, et president ei tea, mis on tema roll parlamentaarses riigis.