KOHUTAV: lõvid kiskusid nende aedikut parandanud omaniku tükkideks 

Väidetavalt teadis hukkunud vanahärra suurtest kaslastest palju – ta luges külastajatele lõvidest loenguid, toitis neid ning korraldas inimestele ka safariretki. Loomakaitsjate organisatsiooni Four Paws Lõuna-Aafrika osakonna juht Fiona Miles avaldas van Biljoni perele kaastunnet ning tõdes, et juhtunu oli ääretult traagiline. „Siiski saab selliseid õnnetusi vältida, kui ei toimu ebavajalikke inimese-metslooma kokkupuuteid. Jääb faktiks, et lõvid on metsloomad ning olenemata sellest, kui treenitud või taltsutatud nad paistavad, jäävad nad ikkagi etteaimamatuks ja instinktiivseks,“ teatas Miles.