Maailm Õnnetult armunud 13aastase poisi poomiskatse lõppeski surmaga Kristofer Seema , täna, 15:09 Jaga: M

Foto: Vida Press

Inglismaal leiti 13aastane Harry Storey kodust pooduna pärast seda, kui ta oli teada saanud, et talle meeldival tüdrukul on poiss-sõber, vahendab The Sun. Oxfordshire'i koroneri David Salteri sõnul võis tegu olla õnnetusjuhtumiga: väga tõenäoline, et Harry ei soovinud, et poomine lõpeks surmaga.