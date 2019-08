PIIRANGUTE MÕJU: millal on lootust pääseda rongile koos jalgrattaga? 

Juunis teatas Elron, et nad piiravad suveperioodil suurema nõudlusega Tartu, Narva ja Viljandi liinidel reedeti, laupäeviti ja pühapäeviti jalgrataste rongiga transportimist.

Samal teemal Mehele | Tehnika Elron piirab suveperioodil jalgratastega reisimist, minister Aas tahab ronge juurde hankida Elroni kodulehel on piletit ostes väljumiste kõrval rattakujuline märk. Kui see on roheline, siis saab jalgrattaga kindlasti rongi peale, oranži puhul ei pruugi kohta olla, nii et ratta kaasavõtmine on mittesoovitatav, ja punase korral on sellega sisenemine lausa keelatud. Näiteks reedesel päeval on otseliinil Tallinn–Tartu kokku 12 väljumist, millest kõigest neljal on rattaga pääsemine rongi kindel, kolmel mittesoovitatav ja koguni viiel keelatud.

Piirangute mõju sain oma nahal tunda laupäeval 24. juulil, kui läksin sõpradega Tallinnast rattamatkale Lõuna-Eestisse. Reisi planeerides märkasin kohe, et lootust rattaga Tartu rongi peale saada on ainult kõige varasemal ja hilisemal väljumisel.

Selletõttu pidimegi Tallinnast rongi peale minema laupäeva hommikul kell 6.17 ja tagasi saime alles pühapäeval Tartust kell 20.02 väljuva reisiga. Ebamugavad kellaajad mõlemad! Nendel reisidel olid peaaegu kõik rattakohad täis, ent oma seltskonna kolm ratast saime siiski ära paigutada.

Piirangute positiivset mõju kirjeldas naissõitja, kes käib regulaarselt rongiga Tallinnas: "Viimasel ajal on tõesti rattaid rongides kuidagi vähem. Tänu sellele on vahekäikudes palju rohkem ruumi ja on mugavam liikuda."

Elroni turundus-ja kommunikatsioonijuht Mariis Adamberg ütleb: "Täname rattaga reisijaid, et nad on arvestanud rataste transportimise piirangutega, ning valinud ratta transportimiseks väiksema täituvusega rongid või leidnud alternatiivsed võimalused – näiteks rattaparklate kasutamise näol. Tahan rõhutada, et ratta transportimise piirang kehtib üksikutel väljumistel ja vaid teatud lõikudel, see tähendab, et kõikidel liinidel on iga päev ka selliseid väljumisi, kus rattaga reisimine on endiselt lubatud. Samuti võib ratta endiselt rongi võtta selliste peatuste vahel sõites, kus reisijaid on vähem."