GALERII | Eesti esimene naispraost Katrin-Helena Melder seati ametisse 

Eesti esimene naisvaimulik pühitseti ametisse 1967. aastal, nüüd on igas praostkonnas naisvaimulikke, kuid esimene naispraost valiti 22. mail 2019. aastal.

Ta on aastast 2003 Järva-Jaani koguduse õpetaja. Aastast 2017 on ta EELK Konsistooriumi assessor ning 22. maist 2019 on ta Järva praostkonna praost.