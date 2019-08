Endine abilinnapea andis prokuratuuri kohtusse 

Semilarskit esindav vandeadvokaat Oliver Nääs tuletab meelde, et Lõuna ringkonnaprokuratuuri eriasjade prokurör Margus Gross ütles 2017. aasta oktoobris toimunud pressikonverentsil, et „on äärmiselt kahetsusväärne, et Tartu juhtimisega seotud kaks abilinnapead on olnud piltlikult öeldes äraostetavad“.

Kui toona leidis Gross, et prokuratuuril on „kaalukad tõendid“, siis nüüd lõpetas Gross kriminaaluurimise altkäemaksu asjas „kriminaalmenetluse aluse puudumise tõttu“.

Prokuratuur esitas Semilarskile kahtlustused alkäemaksu võtmises ja toimingupiirangu rikkumises 2017. aasta oktoobris, kui ta koos teise abilinnapea Artjom Suvoroviga kinni peeti. Toona väitsid prokuratuur ja kaitsepolitsei, et abilinnapeade vastu on kaalukad tõendid. Praeguseks on Suvorov juba esimeses kohtuastmes õigeks mõistetud ning ajakirjanduses on ilmunud värvikas kirjeldus kohtuasja aluseks olnud stseenist, kuidas kaitsepolitsei kaastöötaja proovib edutult Suvorovile konjakipudelit sokutada. Juulis tunnistas prokuratuur, et alust Semilarskile altkäemaksusüüdistuse esitamiseks ei ole, kuid avalikkust sellest ei teavitanud.