Presidendilt tänukivi saanud Rein Veidemann: peame iga päev tõestama, et oleme suuremad oma saatusest, hädadest ja vaevadest 

"See on tükk kolakast, mida ise aitasime sättida kuskil augusti algul, ent kivisid hakati Toompeale kandma juba jaanuaris, pärast veriseid sündmusi Lätis ja Leedus. Ise nägime neid kive ja nende vahelt kulgesime. Üks kividest on praegu Toompea sissekäigu ees mälestuseks. Teadsime juba siis, et ükski kivi, ükski suur rahn ei saa tagada ega kindlustada ühtegi kindlust, kui inimesed seda ei taga," tõdes Veidemann.

Veidemanni sõnul aitab igavesest lastetoast väljuda enese piiramine ja enese ületamine. "Kõigepealt eeldab lastetoast väljumine ajaloo tundmist ning arusaamist, kuidas oleme siia jõudnud. See eeldab ka iga inimese, olgu tegu poliitiku või pereinimesega, teadvustamist, mida tähendab vastutus. Alles siis hakkame aru saama, et sellega on seotud tohutult palju piiranguid. Pole olemas absoluutse vabaduse mõistet. On alati vabadus millestki ja vabadus millekski. Mõlemad on seotud väga oluliste piirangutega. Selle tõttu enese piiramine ja enese ületamine aitaksid meil lastetoast väljuda ja tunda end küpse riigi ja ühiskonnana," tõdes teadlane.

Ta tõdes, et võib-olla läheb vaja ka Eesti ketti. "Kui noored leiavad, et aeg on küps ja ühiskond on jälle liiga lõhki, siis muidugi. Küllap mõni sellele ideele tuleb ka," tõdes Veidemann ning avaldas kiitust, et on algatatud erinevaid liikumisi, mis aitaksid pöörata näo ühes suunas.

"Praegu seisavad väga paljud inimesed üksteisele seljaga. Väga palju on üle õla sülitamist. Tekitatakse vaenlasi ja vaenlase kujusid, mille vastu üritatakse voodoo'ga võidelda," sõnas Veidemann.

Ta jätkas: "See ongi tänapäevase ühiskonna seisund - oleme uudses olukorras. Toona (taasiseseisvumise ajal - toim.) polnud sotsiaalmeediat ega telefonegi piisavalt. Tänane uudne olukord esitab täiesti uued nõudmised. Sa tead, et sinu sõna on relv, mis läheb lendu ega sa püüa seda kunagi kinni. See tuleb sulle mingi hetk tagasi. Agressiivsusega tuleb olla väga ettevaatlik. See, mida omal ajal käsitlesime jõuna... Isegi siis me ei sildistanud, vaid püüdsime enda poole sõpru ning ületada vastuolusid läbirääkimiste ja kokkulepete teel, mis arvestaksid kõiki osapooli."

Tänukiviga pärjatud Veidemann siiski kinnitas, et olukord on palju parem kui ligi 30 aastat tagasi. "See on unistuste Eesti, kus elan. See on see ilus maa, mille nimel tasub iga päev elada. Palju konflikte on ülevõimendatud, aga see tegelikult ei väära rahvas endas olemasolevat tahet ja tervet hinge. Laulupeol alles olime koos ja nägime oma hinge sügavuses... Seal kuskil ühisteadvuses on alles kõik, mis aitavad sellel rahval kesta ja edasi minna.