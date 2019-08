Balti apell: allakirjutanud riskisid oma heaoluga rahva nimel  

Austraalias ilmunud Meie Kodu kirjutas oma juhtkirjas 19. septembril: „Lääne demokraatiad ei ole nõudnudki nende salajaste kokkulepete resultaatide likvideerimist pärast sõda. On lepitud vaid anastuse juriidilise mittetunnustamisega... Poliitilist häbiplekki on päevakorras hoidnud vaid kannatanud rahvaste esindajad läänemaailmas... Salaklauslite 40. aastapäeval 45 julget inimest Eestist, Lätist ja Leedust tulid välja avaldusega, milles nõutakse Balti rahvaste vabaduse ja enesemääramise taastamist ja Molotov-Ribbentropi pakti salaklauslite abiga teostatud okupatsiooni lõpetamist. See ei olnud emigrantide-põgenike vaid okupeeritud rahvaste endi hääl, mis siin kostis...On mõistetav, et avalduse allakirjutajad on end seadnud erilisse ohtu. On ju avaldus võrreldav maailmas suurt tähelepanu äratanud tšehhi vabadusvõitlejate Harta-77ga, mille allakirjutanute vaenamine käib juba teist aastat... Tolle akti allkirjutajad olid arvamisel, et nende isiklik heaolu ja julgeolek on teisejärgu tähtsusega kogu rahva ja maa huvide ja heaolu järel... Eesti, Läti ja Leedu anastatud riikide julged mehed on nüüd välismaailmale tõestanud, et vabadustahe ei ole kustunud... Kui nüüd peeti vajalikuks isikliku julgeolekuga riskida, siis tegid need julged mehed seda täie teadvusega vältimaks ikestuse jäädavat aktsepteerimist välismaailma poolt. Võib oletada, et seda otsust põhjustasid ka kuuldused Moskva kavadest Balti liiduvabariikide staatuse muutmiseks nõukogude süsteemis – meenub Karjala-Soome liitmine Vene Föderatsiooni koosseisu autonoomse vabariigina, mis kujunes venestumise lõppvaatuseks.“