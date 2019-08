Juhtkiri | Kas me siis sellist Eestit tahtsimegi? 

Kurbloolisus peitub aga asjaolus, et president Kersti Kaljulaid võib küll öelda sarnaselt teistele kriitikutele, et politseijuht Elmar Vaherit ametist kangutada üritanud Martin Helmel ei peaks olema valitsusel kohta, aga kui Jüri Ratas peaministrina ütleb, et tema valib töörahu, siis tema sõna jääb parlamentaarses riigis peale. Kuidas aga perekond Helme töörahu mõistab, on näha Monika Helme mõistukõnest pooleliolevate saetööde tegemisest, et „vaher on veel püsti“.

Kui arvestada, et Ratas on selle valitsuse mõne kuu jooksul ilmselt kümneid kordi juba EKRE sõnapruugi pärast vabandanud, siis korraliste valimisteni vastupidamisel peaks selliseid vabandamisi kogunema sadu. Kui paljud neist vabandamistest on olnud „viimast“ korda, teab vaid Ratas ise. Devalveerinud vabandused ei maksa aga midagi. Senisel moel jätkates on selge, et mingit töörahu ei valitsuses ega ka politsei- ja piirivalveametis olema ei saa, sest järjest on selgumas uusi asjaolusid, et politseijuht tegutses kärpeid menetledes täpselt nii, nagu ministeeriumis nõupidamistel kokku lepitud.