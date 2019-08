Itaalia peaminister sõimas Salvini näo täis ja astus tagasi 

Teisipäeval esineski Conte senati ees ning sõnavõtus ründas väga teravalt Salvinit, nimetades tema tegevust vastutustundetuks. Peaminister ütles, et seiseminister paiskas riigi poliitilisse kriisi ainult enda isiklikust ja partei huvidest lähtuvalt, hoolimata Itaalia suuremast heaolust.

Conte lisas, et Salvini otsis igat võimalikku ettekäänet uuteks parlamendi valimisteks pärast Liiga edu Euroopa Parlamendi valimistel. Peaminister süüdistas siseministrit ka poliitiliste ja religioossete sümbolite kombineerimises, kutsudes seda häbematuks. Tasub meelde tuletada, et Itaalia kuulub maailma kõige religioossemate maade hulka.