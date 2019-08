Ene Pajula | Jätke jama, arvab mammi 

Igatahes on mammil hea meel, et Helmete hammas Vaheri peale ei hakanud. Ja mida muud üks terve mõistuse ja südametunnistusega ametnik teha saigi kui süvariigi rünnakutele ja eraarmeele vastu seista? Samas ei kujuta mammi ette, kuidas siseminister ja PPA direktor pärast seda (väikest vahejuhtumist, nagu ütles peaminister Ratas) omavahel hakkama saavad. „Davaite žitj družna!“ ütles peaminister. Oh, oleks see nii lihtne.

Valitsus tööle!

Kuna näib, et vähemalt esialgu läheb elu edasi nagu muistegi, siis on peaminister Ratasel õigus vähemalt selles, et valitsuse esimesel sajal päeval ei kuulnud me muud kui räuskamist, aga nüüd on hakanud uudiseid tulema uksest ja aknast. Üks veidram kui teine.

Eks muidugi oli juba ka viimane aeg härjal sarvist haarata. Sest mida kõike on ametis olev valitsus meile kokku lubanud, aga nagu näeme, on ta tegelikkuses saanud hakkama kõigest ühe suurepärase saavutusega – langetanud kiirkorras alkoholiaktsiisi.

Rahandusminister kuulutaski võidurõõmsalt, et rahvas on hakanud rohkem jooma, nii et raha lausa voolab riigieelarvesse. See on tõesti põhjus võidurõõmus olla! Mammigi on hoolikalt valvanud, millal ometi langeb tema lemmikõlle hind. See on üks väike 0,33-liitrine pudel, mida mammi on ostnud erilistel puhkudel lausa 2 pudelit korraga. Kui hind langeks, siis ostaks kohe rohkem, ostaks kohe kolm. Aga selle hind pole nimelt muutunud, olgu aktsiisilangetus või mitte. Nojah, rahandusministri rõõm on pannud mammi mõtisklema ka selle üle, et kuidas siis üks patriootlik kodanik käituma peaks? Ostma ja jooma alkoholi eelarve toetuseks nii palju, kui kannatavad rahakott ja jaks?

Tegelikult, mis puutub vanainimestesse ehk penskaritesse, siis neil oleks soovitatav juua surmaga lõppeva alkoholimürgituseni. Sest siis oleks penskar toetanud riigieelarvet maksimaalsel moel ja pannud pärast seda kõrvad pea alla, vabastades riigieelarve talle pensioni maksmisest. Tööealiste kohta see päriselt ei käi, sest nemad on erinevalt penskaritest ikkagi täisverd maksumaksjad ja pealegi valitseb oht, et nad ei sure kohe ära, vaid jäävad haigekassale nuhtluseks kaela. Nii et nemad peaksid eelarve toetamist paremini doseerima.

Ajakirjandusest on läbi käinud veel üks rahandusminister Martini algatus – toome Eestisse maailma teaduse helgemad pead! Mõttel on loomulikult jumet, aga kuidas ta seda praktikas korraldama hakkab? Laseb piirivalvel kõik kandidaadid ükshaaval üle vaadata? Kui on must, näita ust!