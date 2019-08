Kersti Kaljulaid taasiseseisvumispäeva kõnes: kui poliitiku tahe ületab õigusriigiga seatud piirangud, võib alata demokraatliku Eesti lõpp 

Muidugi vastutab igaüks samamoodi siin, kodus – parlamendi suures saalis ja komisjoni arutelul, kohalikus volikogus, Vabariigi Valitsuse istungil. Isegi kui alati käega kärbsepesa ei tee, võib suuga tehtud suure linna mõju olla märkimisväärne.

Me ei tea, millisest eksimusest võiks alata pöördumatu muutus, mis muudab tasakaalu väärtuste ja õiguste usku ja toore jõu usku poolte vahel. Me ei tea, millise otsuse edasilükkamise tulemusena jõuavad kliimamuutused kriitilisse punkti, millest edasi ei saa säilitada inimesele elamiseks sobivat planeeti. Aga me teame, et Eesti on nende otsuste tegijate hulgas. Me vastutame. Enda ja teiste eest.

Nii pika tee oleme tulnud alates 1979. aasta meeldetuletusest, et meie peale võiks vähemasti seal vabas maailmas mõelda, võtta vastu mõni resolutsioon, mis aitaks uuendada me lootust.

Täna loodavad teised meile. Meile loodavad ukrainlased, et kasutaksime oma kohta rahvusvahelistes institutsioonides Ida-Ukraina ja Krimmi pildil hoidmiseks. Grusiinid, et aitaksime külmunud konfliktidel mitte muutuda unustatud konfliktideks. Vaikse ookeani saareriigid, et aitaksime kuulutada – kliimamuutused on massihävitusrelv, küll aeglase toimega, aga terveid rahvaid hävitav genotsiid.

Muudatus on olnud kiire, võib-olla on meil veel raske tajuda oma vastutust maailma ees. Ikka veel tundub, et meist ei sõltu kuigi palju selle maailma hoidmises, mis Eesti iseseisvat ja demokraatlikku arengut toetab. Meie justkui ei saa peatada kliimamuutusi, lõpetada maailma veriseid konflikte või seista rahvusvahelisel õigusel tugineva maailmakorra eest. Teised teevad, teised saavad, mina mitte midagi, nagu tavatses öelda mu vanaema.

Aga me juba seisame. See on meie pikaajalise diplomaatilise töö vili. Seda tööd sai teha, sest sai tugineda pikaajalisele järjekindlale välispoliitikale. Meile on antud see koht maailmas, need rollid rahvusvahelistes organisatsioonides, sest me lähtume rahvusvahelisest õigusest, demokraatlikest väärtustest, rahvusvahelistest kokkulepetest.

Tänavu, kui Balti apellist möödub 40, Balti ketist 30, NATO ja ELiga liitumisest 15 aastat, on lihtne näha, mida 30 aastat välispoliitilist konsensust meile andnud on.