UKRAINA KRIIS: Macron ja Putin panustavad jätkuvalt Normandia nelikule

Nii Macron kui ka Putin väljendasid ettevaatlikku optimismi, et pärast Volodõmõr Zelenskõi valimist Ukraina presidendiks on väljavaated rahu saavutamiseks Ida-Ukrainas paranenud. Putini sõnul annab teatud optimismiks lootust tema ja Zelenskõi 7. augustil toimunud telefonivestlus.

Kuigi Zelenskõi avaldas soovi kaasata kõnelustesse ka USA president Donald Trump, leiavad nii Macron kui ka Putin, et rahukõnelusi tuleb jätkata nii-öelda Normandia formaadis ehk Ukraina, Venemaa, Saksamaa ja Prantsusmaa osavõtul. Macron avaldas lootust, et juba mõne nädala pärast saab korraldada Normandia neliku tippkohtumise.

Macron ütles ka, et Venemaa on Euroopa riik ja tal on täieõiguslik koht Euroopa perekonnas ning seetõttu tuleb Euroopa Liidu ja Venemaa julgeoleku ja usalduse arhitektuur uuesti üles ehitada. Ta rõhutas, et Prantsusmaa annab selleks oma panuse. Putin kutsus Euroopat määrama koos Venemaaga ühised eesmärgid. Need võivad täna tunduda veel võimatud, kuid juba homme võivad olla vältimatud, lisas Venemaa president.