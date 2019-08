GALERII | Kaljulaid Leedu president Nausėdad võõrustades: olime vaprad Balti ketis ja seisame nüüd koos demokraatia eest

See aasta on oluline kõigi kolme Balti riigi jaoks, sest 15 aastat tagasi liitusime NATO ja Euroopa Liiduga. „Sellele eelnes veelgi suurem vabaduse tahte väljendus ja nii tähistame ka Balti keti 30. aastapäeva,“ ütles president Kaljulaid.

Me olime vaprad Balti ketis seistes ja oleme vaprad ka nüüd, seistes oma väärtuste ja demokraatia eest terves maailmas, rõhutas Eesti riigipea. „Oleme üksteisele toeks nii heas kui keerulisemas. Balti riigid ei unusta Gruusia osalist okupeerimist ega Ukrainas käivat sõda. Me oleme nende hääl rahvusvahelistes organisatsioonides, aga seisame nii ka oma riikide vabaduse eest ja selle eest, et kõik austaksid rahvusvahelisi mängureegleid,“ lisas president Kaljulaid.