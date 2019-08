KARM ÜLLATUS: Sardiinia saarelt liiva suveniiriks kaasa võtnud prantslasi ähvardab vanglakaristus 

Paar peeti kinni siis, kui nad olid minemas Prantsusmaale Touloni sõitvale praamile. Prantslased ütlesid, et nad ei teadnud sellise keelu olemasolust, kuid see ei vabasta neid vastutusest.

Lisaks liivale on turistidel keelatud Saradiinia saarelt kaasa võtta ka kivikesi ning merikarpe. Üldjuhul ähvardab seaduserikkujaid kuni 3000 euro suurune trahv. Arvestades aga, et prantslaste liivakogus oli suur, siis ähvardab neid koguni ühe kuni kuueaastane vanglakaristus.

Sardiinia üks peamisi tõmbenumbreid on just liivarannad, rõhutas BBCle Cagliaris elav keskkonnateadlane Pierluigi Cocco. Neid ohustavad erosioon ja liiva varastavad turistid, keda viimasel ajal on järjest rohkem.