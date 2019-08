Maailm New Yorgi vanglas endalt elu võtnud pedofiil Jeffrey Epstein tegi kaks päeva enne surma testamendi Toimetas Aadu Hiietamm , täna, 10:50 Jaga: M

Jeffrey Epstein. Foto: Capital Pictures/Scanpix

Seksuaalkuritegudes süüdistatud ärimees 66aastane ärimees Jeffrey Epstein tegi vaid kaks päeva enne surma testamendi, kirjutab ajaleht New York Post. Ta kandis kogu oma varanduse 578 miljoni euro väärtuses fondi "The 1953 Trust". See muudab tema ohvritele oluliselt raskemaks kahjutasu saamise, arvab Bloomberg News.