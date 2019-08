Maaeluminister katkestas ühe otsusega aastatepikkuse võitluse euroheinategijate vastu 

Euroheinategijateks nimetatakse neid niiöelda tugitoolipõllumehi, kes saadavad rohumaale masina kord aastas ja ainult selleks, et heina purustamise eest toetust saada (hektari eest sai mullu 90,83 eurot, millest töödele kulus hinnanguliselt alla poole). Probleemi ulatusest annab aimu see, et henaniitjatele, kes sellele lisaks loomi või põllukultuure ei kasvata, määrati mullu rohumaade hooldamise eest viis korda rohkem toetust, kui neile, kes ka muud põllumajanduslikku tegevust harrastavad. Mullu oli ainult niitmisega tegelevaid maahooldajaid 4549, neljandik neist ettevõtted, ning nad kasseerisid 40 200 hektari hooldamise eest üle 3 600 000 euro.