VIDEO | BALTI KETT 30 | Hongkongi rahvas korraldab Balti riikidest inspireerituna samuti inimketi

„Balti riigid näitasid maailmale oma ühtsust. Hongkongi elanikud on praegu samuti ühtsed. Kõik meie viis nõudmist peavad saama täidetud, eriti meie põhinõue: täielik valimisvabadus [sõltumatuna Hiinast],“ kirjutas kasutaja, kes idee Balti keti uusversioonist välja käis. Meeleavaldajate ülejäänud nõudmised on vastuolulise nn väljaandmise eelnõu täielik tühistamine, võimude loobumine meeleavalduste kirjeldamisest kui mässudest, arreteeritud meeleavaldajate tingimusteta vabastamine ning iseseisva uurimiskomisjoni loomine, kes uuriks Hongkongis viimastel kuudel aset leidnud sündmusi.

Hongkongis jätkuvad meeleavaldused Hiina nõutud väljaandmisseaduse vastu. Seda hoolimata sellest, et Hongkongi valitsus lubas rahvale, et panid seaduseelnõu riiulile ja sellega enam ei tegele. Ülesärritatud hongkonglased valitsuse juttu aga ei usu, kuna selgesõnaliselt pole keegi eelnõud tühistanud. „Riiulilt“ võib ebapopulaarse seaduse iga kell uuesti alla võtta, leiab mässav rahvas, kes kardab, et seadus ohustaks Hongkongi autonoomsust, samuti ei saaks enam pakkuda varjupaika Hiina dissidentidele. Laiemalt on meeleavalduste taga hongkonglaste hirm Hiina võimu kasvamise ees.