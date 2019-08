VIIDEO | Kersti Kaljulaid: Elmar Vaherit ebaseaduslikult kukutada üritanud inimene ei ole sobi ministriks

Kaljulaid: polnud kaua aega kohtunud. Rääkisime paljudest teemadest, aga peamiselt, kuidas Mart Helme üritas Elmar Vaherit positsioonilt tagandada. Minu seisukoht on see, et kes on minister, peab järgima seadusi. Kui ta seda ei tea, läheb minister õigusriigi vastu. Minu meelest oli see väga suur katse õigusriiki kraavi sõita. Ma ei pea olema minister see inimene, kes läheb õigusriigi vastu. Minu hinnang on väga selge - see oli üritus juhtida meie õigusriik kraavi. Minu hinnangul ei pea see inimene olema minister. Minul pole siin riigis seda rolli otsustada, kui kaua peaks valitsus kestma. Õigusriik on tugev, et seista sellistele rünnakutele vastu. Aga panna pea liiva alla ja väita, et see ei olnud rünne selle vastu, mida oleme kaua töötanud või et see polnud rünne meie ametnike vastu.... Küsimus on selles, kas ametnikel on õigus väljendada oma arvamust ja seisukohta või on neil kohustus hoida lõuad.