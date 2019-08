Peaministri büroo: kokkusaamise kohavalik lasi Mart Helmel enne peaministriga kohtumist „marineerida“ 

Esiteks teie seisukoha „Masohhist Ratas“ kohta. Peaminister Ratas viibis erakonna üritusel Varemurru puhkekeskuses, kust Martin Helme suvekodusse oli mõne minuti tee. Seega, kui keegi pidi kaugemalt kohale sõitma ja ehk ka tee peal „marineerima“, siis oli see just siseminister Mart Helme.

Eraldi küsimus on juhtkirja konstruktsioon, et Jüri Ratas tegi valimisööl valiku, sest vaid ühe tehtega oli tal võimalik peaministriks jääda. Mul on ilmselt raske sellesse versiooni uskujaid ümber veenda. Siiski, meenutades peaministri erakonna jaoks valimisööl olnud valikuid, siis Reformierakonna ja Keskerakonna valitsust ei olnud nende hulgas just esimese tõttu, kes oli teatanud soovist moodustada valitsus ilma Keskerakonnata. Jüri Ratase võimuiha versioon on osutunud väga elujõuliseks, aga sellel pole reaalsusega palju pistmist.