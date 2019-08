UHKE EESMÄRK: Lõuna-Korea president lubas 2045. aastaks Koread taasühendada 

President Moon Jae-in pidas kõne Korea Jaapani ikke alt vabanemise aastapäeva puhul. President Moon rääkis Põhja-Korea tuumaneutraalseks muutmise vajadusest ning lisas lubadusena, et 2045. aastaks on kaks Koread jälle üheks riigiks ühendatud. „Meid ootab uus Korea poolsaar, selline, mis toob rahu ja külluse nii endale, Ida-Aasia piirkonnale kui kogu maailmale,“ rääkis Moon.

„Ta on tõeliselt häbitu mees,“ kirjeldab Põhja-Korea võimude avaldus president Mooni. „Tema remargid [Korea poolsaare taasühinemise kohta] on nii jaburad, et ajaksid isegi keedetud lehmapea naerma.“ Avalduse luges riigitelevisooni eetris ette üks valitsuse ametnik.

Tõsisem kui Põhja-Korea teles ette skandeeritud tekst on aga see, et Põhja-Korea keeldub ka edasistest rahuläbirääkimistest. Reedel lennutas Pyongyang riigi idakaldalt merre kaks raketti. See on juba kuues raketikatsetus viimase kuu jooksul.