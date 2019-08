Abipolitseinik Jaak Madison tunnistab: kuulsin Hannes Rummi vahelejäämisest läbi PPA tuttavate 

Jaak Madison, kes oli Hannes Rummi vahistamise päeval tööl abipolitseinikuna, on viimastel päevadel sattunud kõva kriitikalaviini alla. Poliitiku abipolitseinikust kolleeg Sergei Metlev leiab, et Madison on kasutanud abipolitseinikuna saadud infot poliitilistel eesmärkide täitmiseks ja see pole eetiline.

Madison ütleb, et Metlevil on õigus oma arvamusele ja seda pole mõtet pikalt kommenteerida: "Kui hr Metlev leiab, et vajalik oleks teha muudatusi seadusandluses, siis sellise ettepaneku tegemise õigus on tal fraktsioonidele olemas. Samas, kas eesmärk välistada vabatahtlike töö tegijatena inimesi, kes töötavad ka avalike ametite kandjatena, on põhjendatud, siis selles pole ma väga kindel. Tasub meelde tuletada, et ka Sergei Metlev on olnud poliitiliselt tihedalt seotud, kui töötas riigikogus Vabaerakonna fraktsioonis."