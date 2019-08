HÜVASTI, OKJÖKULL! Islandil mälestati kliimamuutuse vastu võitluse kaotanud liustikku 

Mõttele hääbunud liustiku auks mälestusmärk luua, tulid Rice'i ülikooli antropoloogid Cymene Howe ja Dominic Boyer, kui nad Islandis uurimistööd tegid. Kohalikest ajalehtedest leidsid teadlased liustiku sulamise kohta vaid mõne tekstirea. Boyer ja Howe hakkasid kohalikelt islandlastelt selle kohta uurima, soovides teada saada, kas ühe liustiku hukk tõesti inimesi mõjutab. Nad avastasid, et vastus on jah. „See väike liustik väikese mäe otsas kaugel eraldatud riigis on midagi, mis osutab kogu maailma mõjutavale palju suuremale loole,“ vahendab The Washington Post Dominic Boyeri sõnu. Teadlased otsustasid mäele asetada mälestustahvli, et Okjökulli ehk Ok liustikku meenutada ning inimkonda kliimamuutuste eest hoiatada.