SENSATSIOONILINE LEID: Varssavis elasid muiste hiidelevandid 

Varssavis leitud iidsed luud, mis kuuluvad hiidelevandile. Foto: Facebook/metro.warszawa

Varssavi raudtee pressiesindaja teatas läinud nädalal ajakirjandusele, et luude leiukoht tähistatakse Płocka-nimelises metroojaamas kindlasti, kui jaam on kord valmis. (Valmimistähtajaks on 2020. aasta algus.) Juba varem oli raudtee lubanud, et leitud elevandiluud pannakse asjaomases jaamas kõigile vaatamiseks klaasvitriini välja.