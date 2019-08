Põgenemistuba viib hoopis põnevamasse maailma! 

Lapsevanematele tähelepanuks! Kui mängijad on alla 14-aastased, siis peab nendega kaasa minema üks täiskasvanu (vähemalt 18-aastane). Kui endal ei ole see võimalik või pole soovi, siis saab animaatori tellida iNGAME'ist. Kogenud animaator on vastavas kostüümis artist, kes vastutab laste eest, juhib nad seiklusi täis võlumaailma ning aitab kõik mõistatused hõlpsasti ja lõbusalt lahendada. Animaatori teenusetasu on 50 eurot.