ÜLLATUS: neerukivide kartuses haiglasse rutanud naine sünnitas hoopis kolmikud 

Sturgise väikelinnas elav Danette Giltz sünnitas 10. augustil täie tervise juures olevad kolmikud. Kuigi naisel oli laste ilmaletoomisega kogemusi – nimelt oli tal poeg ning tütar – ei teadnud ta, et oli haiglasse minnes olnud 34 nädalat rase. Giltzi sõnul oli ta tundnud põrgulikku valu, mille põhjuseks pidas naine neerukive, millega oli tal ka varem probleeme esinenud.

Haiglasse jõudes ütles arst, et tegu on hoopis sünnitusega ning ilmavalgust näeb mitte üks, vaid lausa mitu last. Kolmikud nimedega Blaze, Gypsy ja Nikki sündisid nelja minuti jooksul ning kaalusid igaüks umbes 1,8 kg. Ootamatu sündmus lõi Giltzi pere elu segamini, ent appi tõttasid Sturgise väikelinna elanikud, kes toetasid nüüd suureks paisunud perekonda riiete ning toidukraamiga.