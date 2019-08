VALITSUS MURES: Rootsis palgatakse vägivalla ohjeldamiseks 10 000 uut politseinikku  

Vägivalla tagajärjel hukkunute arv on praegu samal tasemel kui 1990ndatel aastatel. Siis oli aga tegemist peamiselt lähisuhtevägivallaga. Täna aga õiendavad omavahel arveid kuritegelikud grupeeringud ning kasutusele on võetud tulirelvad ja lõhkeaine. Seejuures on suur osa kuritegevusest seotud narkokaubandusega.