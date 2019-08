Vene meedia: arstidele ei räägitud radiatsiooniohust 

Tema sõnul on haigla personal ärevil ja vihane, et neid ohust teavitamata jäeti. Alles hiljem selgus ju, et plahvatuse ajal tõusis radiatsioonitase vähemat paarkümmend korda normaalsest kõrgemale.

Ajalehele helistanud kirurg ise nende patsientidega kokku ei puutunud, kuid tema sõnu kinnitasid neli arsti, kellega Moscow Times ühendust võttis. Portaalile Severnõje Novosti kinnitas anonüümsust palunud arst, et opereerijatele toodi tinapõlled juba lõikuse ajal, selgelt liiga hilja, et neid radiatsiooni eest kaitsta. Hiljem saadeti 30 arsti – kõik need, kes vigastatutega kokku puutusid – Moskvasse, kus võeti analüüsid selgitamaks, kas nad on saanud kahjustada radioaktiivse kiirguse tõttu. Kõigile öeldi, et pole midagi hullu ja nad on terved, kuid üks arst rääkis kaaslastele, et temal avastati lihastes radioaktiivse tseesiumi jälgi. Arst ise keeldus ajakirjanikega rääkimast.